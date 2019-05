Stasera, Rai3 trasmetterà una nuova puntata di “Un giorno in pretura”

Stasera alle 21.10 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Un giorno in pretura”. Laura e Rocco, due giovani fidanzati, si accusano a vicenda di aver fatto scomparire il neonato nato dalla loro relazione. Tutto si svolge nella provincia di Frosinone tra centri commerciali e pranzi consumati in famiglia. E’ il 15 novembre 2012, Laura viene ricoverata d’urgenza per una gravissima infezione all’utero, e lì e solo lì si scoprirà che la ragazza ha partorito. Nessuno, né la famiglia di lei e, a suo dire, neppure il fidanzato Rocco sapevano della gravidanza. E solo in un secondo tempo la ragazza addosserà tutte le colpe a Rocco, fidanzato infedele. E’ uno scontro tra due famiglie che difendono a spada tratta ciascuno il proprio caro. Appena ventenni, una gravidanza ignorata e poi, quasi fosse inaspettato, il parto in gran segreto. Il processo deve stabilire come realmente sono andate le cose.