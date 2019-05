Springsteen, ecco There goes my miracle

In radio dal 24/5, anticipa album Western Stars che esce 14/6

E’ uscito “There Goes My Miracle“, il nuovo singolo di Bruce Springsteen, in radio dal 24 maggio. Il brano è incluso in “Western Stars” (Columbia Records/Sony Music), l’atteso album di inediti in uscita il 14 giugno. “Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici – racconta Springsteen – è come uno scrigno ricco di gioielli”.Western Stars, primo progetto in studio di Springsteen dopo cinque anni, prende in parte ispirazione dai dischi pop della California del Sud tra fine anni ’60 e inizio dei ’70. Nei 13 brani si ritrova una vasta gamma di temi tipicamente americani: dalle autostrade immense agli spazi desertici, dal sentimento di isolamento a quello opposto di comunità, dalla stabilità di casa alla speranza che non svanisce mai. Il disco, il 19/o album di Springsteen, è registrato principalmente nello studio nella sua casa in New Jersey, con l’aggiunta di alcune registrazioni in California e a New York.

Ansa