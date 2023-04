TIM È ON AIR CON LO SPOT ‘TIM UNICA POWER CON PROMO 2X1’

Protagonista Danielle Madam, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso

È on air il nuovo spot TIM, che vede protagonista la giovane atleta Danielle Madam con la partecipazione di Matteo Berrettini, dedicato alla soluzione convergente, TIM UNICA POWER che unisce fisso emobile con Fibra 10 Giga e 5G e offre Giga illimitati ogni mese in 5G per tutte le SIM mobili della famiglia. Con TIM UNICA POWER anche l’esclusiva promo 2×1: 2 smartphone 5G al prezzo di 1.

Nello spot TIM pone l’accento ancora una volta sulle connessioni che fanno superare le distanze e le differenze tra le persone e che aiutano a realizzare progetti sempre più ambiziosi. Per questo TIM lavora ogni giorno, per rendere le connessioni accessibili, sicure, affidabili.

Accompagnato dalla hit dei Måneskin ‘Gossip’, lo spot da 30” e 20”, è in onda sulle principali emittenti nazionali, sul web con una videostrategy dedicata, digital e materiale BTL per i punti vendita.