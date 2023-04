Stefano De Martino, il fratellino Davide debutta (e vince) nella boxe

Anche l’ex ballerino in passato aveva praticato lo stesso sport a Torre Annunziata

Che talento nella famiglia di Stefano De Martino! Il fratello Davide, 19 anni da compiere a giugno, ha debuttato nel campionato regionale di Gym Boxe vincendo al suo primo match ufficiale. Secondo il suo allenatore, in fase di preparazione allo scontro Davide De Martino si è motivato pensando all’ex ballerino e ripetendo che il percorso che aveva intrapreso gli faceva piacere. Tra i due ci sono quindici anni di differenza e il pugile è diventato zio di Santiago quando aveva 8 anni e mezzo. Davide De Martino è salito sul ring con grande entusiasmo, grazie anche al supporto dell’allenatore Biagio Zurlo, tecnico della Boxe Vesuviana. Anche Stefano De Martino, 33 anni, prima di intraprendere la carriera da ballerino, aveva praticato boxe a Torre Annunziata e ancora oggi per divertimento si sfoga con qualche incontro amatoriale.

Emozionati il padre di De Martino e l’allenatore

Il padre di Davide e Stefano De Martino ha gioito per la vittoria del suo terzogenito (oltre ai due maschi ha anche un’altra figlia, Adelaide). Pur non essendo presente alla gara, ha seguito lo scontro in continuo contatto con Davide e con il suo allenatore. Poi appresa la notizia della vittoria ha dichiarato: “Non ho potuto partecipare al primo match di Davide ma anche a distanza mi sono fortemente emozionato ricordando i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo”. Soddisfatto anche Biagio Zurlo che anche lui ha ricordato il passato dell’ex ballerino: “Per un discreto periodo ho allenato Stefano alla Boxe Vesuviana senza potergli far fare gare per la sua carriera artistica. Adesso, allenare Davide per farlo salire sul ring, per una competizione ufficiale, malgrado si tratti di Campionato di Boxe senza contatto pieno, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.