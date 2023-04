Film stasera in TV da non perdere mercoledì 19 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 19 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Top Gun: Maverick, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sequel del film cult con Tom Cruise e Val Kilmer. Maverick ritorna per addestrare nuove reclute.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Casablanca Beats, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un ex rapper a Casablanca sprona i suoi alunni a trovare la propria voce ribelle attraverso la musica.

Nemiche amiche, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Susan Sarandon e Julia Roberts in un film di Chris Columbus. Una fotografa ha problemi con l’ex moglie del suo compagno ma le due proveranno a coesistere.

Casablanca Beats, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Un ex rapper a Casablanca sprona i suoi alunni a trovare la propria voce ribelle attraverso la musica.

Sleepers, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Robert De Niro, Brad Pitt e Dustin Hoffman in un dramma giudiziario. Quattro giovani amici subiscono il sadismo degli agenti di un riformatorio.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Cose nostre – Malavita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in un film di Luc Besson. Un boss diventa testimone sotto protezione FBI ma qualcuno vuole fargliela pagare.

I migliori giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Cast corale per una commedia diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Quattro diversi episodi dedicati alle festività.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Nessuno come noi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum interpretano due insegnanti degli anni ’80 che s’innamorano.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

C’era una volta il West, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Henry Fonda e Claudia Cardinale in uno dei capolavori del grande regista italiano Sergio Leone.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Spider-Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo film sull’Uomo Ragno diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e Willem Dafoe.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del primo film con Dennis Quaid. Un cane decide di proteggere i suoi padroni anche nelle vite successive.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Inferno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tom Hanks diretto da Ron Howard nel terzo capitolo della saga dei libri di Dan Brown.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Wonder, ore 21:25 su Rai 1

Film con Julia Roberts. Un bambino con una malformazione al viso cerca di trovare il suo posto nel mondo. Rocco Schiavone 5, ore 21:20 su Rai 2

Quinta stagione della serie tv tratta dai romanzi di Antonio Manzini con Marco Giallini protagonista.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Luce dei tuoi occhi, ore 21:20 su Canale 5

Fiction a tinte thriller con Anna Valle e Giuseppe Zeno come protagonisti.

Doctor Strange, ore 21:20 su Italia 1

Pellicola Marvel Studios con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di un ex chirurgo che sviluppa poteri magici.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Redemption – Identità nascoste, ore 21:30 su TV8

Jason Statham è un veterano di guerra in fuga dalla corte marziale.

Presa mortale, ore 21:25 su Nove

John Cena nel suo primo film. Un reduce dell’Iraq deve sfidare i criminali che hanno rapito sua moglie.