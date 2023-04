Anche Piero Pelù, Rose Villain e Alfa al Concerto del Primo Maggio

Ufficializzati nuovi nomi di artisti che, insieme ai già annunciati Mr. Rain, Carl Brave, Fulminacci, Ariete, Coma_Cose e Tananai, saliranno sul palco di Piazza San Giovanni

Annunciati nuovi nomi del cartellone del Concerto del Primo Maggio 2023 di piazza San Giovanni a Roma.

Dopo Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave e Fulminacci, continua crescere l’elenco degli artisti che si esibiranno (così come cresce l’attesa del pubblico) nell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia.

Sul palco di piazza San Giovanni quindi salirà anche Piero Pelù, al suo undicesimo anno al Primo Maggio, confermando l’impegno in favore dei lavoratori e delle categorie più fragili. Questa volta sarà in compagnia di Alborosie, star internazionale del reggae, con il quale presenterà il nuovo brano “Musica libera”. Si esibiranno anche Rose Villain, cantante e autrice con milioni di stream, fresca della pubblicazione del suo primo album “Radio Gotham” e Alfa, il cantautore genovese classe 2000 che ha appena concluso il suo “Tra le nuvole tour”, completamente sold out nei club italiani.