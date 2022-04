Topolino cerca fumettisti: lanciato un bando per nuovi talenti del disegno

Due le sceneggiature da adattare, ma c’è tempo. Le tavole devono essere inviate entro il 15 luglio

Spazio alla fantasia e matite alla mano. La redazione di Topolino, uno dei fumetti più amati, passato da generazione in generazione, edito da Panini Comics, cerca nuovi talenti del disegno.

Per questo lancia un bando dedicato alla selezione di giovani fumettisti. Chi vuole affrontare con il disegno i celebri personaggi Disney e partecipare a questa call to action può cimentarsi su due sceneggiature, da una pagina ciascuna – preparate dalla redazione del settimanale – per un totale di due tavole autoconclusive da interpretare.

Una volta completati, gli elaborati possono essere inviati entro il 15 luglio 2022 all’indirizzo mail recruitment@topolino.it. I disegni inviati dovranno essere assolutamente inediti, non tavole ricalcate o riproduzioni di lavori esistenti. La redazione di Topolino, poi, ricontatterà gli autori dei lavori considerati più promettenti entro il 30 novembre 2022.

Tutte le domande e i dettagli sulle prove che si dovranno affrontare e all’invio degli elaborati sono presenti sui siti Panini.it e Topolino.it.