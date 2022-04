Julia Roberts torna alla commedia romantica dopo 20 anni e in una serie tv sul Watergate

L’attrice bellissima alla prima newyorkese di “Gaslit” e entro la fine dell’anno al cinema con “Ticket to Paradise”

Alla premiere di “Gaslit”, serie tv sullo scandalo Watergate, Julia Roberts, 54 anni, è apparsa più bella e radiosa che mai. Elegante, con un paio di bermuda a quadri, ha mostrato le sue lunghissime gambe e ha stregato tutti con il suo sorriso. L’attrice è la protagonista della pellicola nei panni di Martha Mitchell, celebrità dell’alta società dell’Arkansas, oltre che moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell (interpretato da Sean Penn), che svela il ruolo dell’amministrazione Nixon nello scandalo. Un gran ritorno sulle scene per la star di Hollywood, che vedremo, entro la fine dell’anno, anche al cinema in una commedia romantica accanto a George Clooney, “Ticket to Paradise” e che al New York Times ha detto: “Non recito da anni in una romcom perché nessuno me ne ha proposto una degna di questo nome”.

L’ultima commedia romantica di cui è stata protagonista infatti risale al 2001, quando ha recitato in“I perfetti innamorati”.

Da allora, come svela lei stessa, non ha più accettato nessuna sceneggiatura: “Se avessi trovato qualcosa di abbastanza buono, l’avrei fatto…”. E poi racconta come il suo ruolo di casalinga e madre l’abbia coinvolta quasi a 360 gradi: “Ho avuto anche tre figli negli ultimi 18 anni. E questo rende tutto più difficile perché non si tratta più solo di decidere se un materiale è buono ma è anche l’equazione matematica dell’orario di lavoro di mio marito e dell’orario scolastico dei bambini e delle vacanze estive. Non è solo ‘Oh, penso di volerlo fare'”. E tuttavia proprio di quel ruolo si dice più che mai orgogliosa: “Provo un senso di grande orgoglio quando riesco a essere a casa con la mia famiglia e a considerarmi una casalinga”.

Ma adesso è tempo di ritornare sotto i riflettori. Prima in “Gaslit” (che in Italia sarà visibile dal 24 aprile sulla piattaforma StarzPlay), che racconta il ruolo determinante di

Martha Mitchell

nello svelare, tra le prime personalità pubbliche a farlo, il coinvolgimento di Nixon e della sua amministrazione nel Watergate, causandone la rovina. Poi in “Ticket to Paradise” in cui recita nuovamente accanto al suo amato collega George Clooney in un storia d’amore, decretando così il suo ritorno ufficiale al genere romantico, che l’ha resa famosa in tutto il mondo.