Da Diabolik a Ghostbusters: Legacy, Sky Cinema porta il cinema a casa

La nuova campagna per Sky Cinema, ideata e realizzata da Sky Creative Agency Italia, vede come protagonista d’eccezione Pierfrancesco Favino

“Sky Cinema porta il cinema a casa tua” e lo racconta con una campagna che vede protagonista d’eccezione l’attore Pierfrancesco Favino, in occasione dell’arrivo su Sky dell’ultimo film di Riccardo Milani Corro da te, di cui è interprete. Quella di Sky Cinema è un’offerta ricchissima, con oltre 200 prime visioni all’anno nel 2022: il meglio del cinema italiano e internazionale, con un’ampia varietà di titoli e di generi, per tutta la famiglia.



La scena si svolge nel quartiere della famiglia Sky, nella realtà il suggestivo borgo di Crespi D’Adda. Pierfrancesco Favino, elegantissimo in smoking, si muove tra le vie a passo svelto. La famiglia Sky aspetta impaziente in giardino, il papà controlla l’orologio, i figli si guardano intorno. Vedono Diabolik che si cala dal tetto di una casa vicina e aggiunge la lettera D alla grande lightbox su cui campeggia il suo nome, per annunciare l’arrivo del film omonimo, thriller dei Manetti Bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, dal 2 maggio su Sky Cinema. Sulla strada accanto sfreccia Ecto-1 e passa davanti a un’altra casa, con la lightbox di Ghostbusters: Legacy, di Jason Reitman, su Sky Cinema dal 16 maggio, terzo capitolo di una saga cult, con un team di giovani star affiancate da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.



Favino finalmente arriva nella casa della famiglia Sky, si scusa per il ritardo e aziona una leva: si accende la lightbox di Corro da te, delicata commedia di Riccardo Milani, con Miriam Leone e lo stesso Favino, in arrivo prossimamente su Sky Cinema. “Ora – dice Favino – possiamo iniziare”. “I grandi attori – commenta polemico il cane – si fanno sempre aspettare” e Favino gli risponde abbaiando! Il video si conclude con la famiglia Sky che può finalmente accomodarsi sul divano e godersi il film.



Ma l’offerta di Sky Cinema non finisce qui: sulla tv della famiglia Sky si vedono alcuni degli altri titoli che sono disponibili o lo saranno prossimamente: Freaks Out, fortunato film fantastico di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi, disponibile dal 4 aprile su Sky Cinema, Baby Boss 2 – Affari di famiglia, disponibile on demand su Sky Cinema, divertente sequel dell’animazione di successo targata DreamWorks, Venom: La furia di Carnage , disponibile on demand su Sky Cinema, blockbuster Marvel con Tom Hardy, Woody Harrelson e Michelle Williams, The Suicide Squad – Missione suicida, irriverente film fantastico di James Gunn, basato sui personaggi della DC Comics, con Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis e John Cena, dal 25 aprile su Sky Cinema, e infine Zlatan, prossimamente su Sky Cinema, film che racconta l’infanzia e i primi anni della carriera del campione Ibrahimović, tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” scritta da David Lagercrantz e Zlatan Ibrahimović.