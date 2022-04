“Basta la salute” focus sulla pandemia il giovedì

Nella puntata di mercoledì si parla di allergie

Allergie, esami per scoprirle e donazione d’organi. Questi i temi di “Basta la Salute”, il settimanale di informazione medico scientifica curato da Gerardo D’Amico in onda mercoledì 20 aprile alle 13.45 e alle 21.45 e che raddoppia il giovedì alle 20.30, con l’approfondimento sulla pandemia.



Allergie di stagione, i nuovi esami che dal sangue risalgono alla proteina alla quale si è allergici: può essere comune in più allergeni, dai pollini ai peli degli animali ai cibi, e permettere la soluzione con un unico “vaccino” immunizzante. Ne parlerà nella puntata di mercoledì il direttore di Allergologia dell’IDI di Roma, Mauro Giani. Nella trasmissione si tratterà anche il tema della donazione degli organi. Superata la crisi durante la pandemia, premiate le città più generose. Intervista a Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti.



Focus pandemia con il direttore di pediatria al Bambino Gesú di Roma Alberto Villani, il genetista dell’Universitá di Trieste Marco Gerdol, l’epidemiologo docente di Igiene all’Università del Salento Pier Luigi Lopalco. Tanti i temi da approfondire dalle varianti ai ricombinanti virali, dalle mascherine alla quarta dose e il fallimento della vaccinazione nei minori.



Per la parte dedicata agli animali ci si occuperà del benessere dei volatili in appartamento con il veterinario Marco Masi.