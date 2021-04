Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slittano le nozze: «I tempi sono cambiati»

Il gossip parlava di matrimonio in vista per la showgirl e l’ex ciclista, ma lei sui social smentisce: «È l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ora però stiamo bene così. Figli? Ne vorrei tre»

Stando alle recenti indiscrezioni, sembrava che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fossero vicinissimi al matrimonio. E invece, stando a quando dichiarato dalla showgirl sul suo profilo Instagram, pare che il progetto sia stato messo momentaneamente in stand-by: «Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri», scrive nelle story, riferendosi all’ex ciclista.

«Ma i tempi sono cambiati, stiamo bene così». Una precisazione che prende alla sprovvista i fan e zittisce il gossip. Niente allarmismi, Chechu si dice comunque innamoratissima del suo Nacho: «Ho fatto un casino enorme per stare con lui». «Con quanti figli ti immagini in futuro?» chiede uno dei suoi oltre quattro milioni di follower: la modella alza tre dita, spostando il focus su un altro importante progetto di coppia.



D’altronde non è la prima volta che Cecilia tocca l’argomento: «Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma, anche giovane», ha dichiarato due mesi fa a Verissimo. «Ho la testa sulle spalle, se devo fare le cose voglio farle bene. Un figlio arriverà al momento giusto». «È da tanto tempo che vogliamo diventare genitori», le ha fatto eco Ignazio, suo compagno dal 2017. «Diciamo che ci stiamo lavorando».

Nel frattempo potranno «esercitarsi» nel ruolo di zii, dato che Belèn, sorella maggiore di Chechu, sta per avere una bambina: «Dopo Santiago, ero sicura fosse un altro altro maschietto. E invece aspettiamo una nipotina», ha rivelato la modella, classe 1990. «Io sto già comprando i vestitini e pensando a come pettinarla». Chissà che in futuro i ruoli possano invertirsi, con un nuovo arrivo in casa Moser.

Il progetto più bello.

