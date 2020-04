Pietro Delle Piane, ancora niente passione con Antonella Elia: ‘E’ come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo. Il barattolo di miele è intatto’

L’attore e la showgirl, in quarantena insieme dopo la fine del GF Vip, si stanno corteggiando

‘Quando accadrà la nostra sarà una quarantena a luci rosse’

Pietro Delle Piane e Antonella Elia, dopo l’uscita della showgirl dalla Casa del GF Vip, si stanno corteggiando. Ancora niente passione per i due che stanno affrontando le prove di convivenza durante la quarantena obbligata a Roma. Del resto la bionda 56enne lo aveva detto al fidanzato poco prima della fine del reality. Durante l’ultima puntata dello show, incontrandolo, gli aveva sussurrato di volerlo nuovamente conoscere ed essere, appunto, corteggiata da lui.

La famosa notte in intimità, quella che Pietro aveva più volte detto di agognare, non è arrivata al momento. Il 45enne lo confida a Nuovo. “Tra di noi va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo”, rivela. Ma ancora niente passione.

Il barattolo immenso di miele che Antonella Elia ha portato fuori dalla Casa del GF Vip è rimasto rigorosamente chiuso. Delle Piane aveva fatto sapere alla compagna di volerla ricoprire tutta con il nettare delle api prima di lasciarsi travolgere dai sentimenti con lei. Al settimanale confida: “Il barattolo è intatto, in attesa di essere usato. Ma quando verrà utilizzato sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse”.

Stare lontano da Antonella per Pietro è non è stato facile, così sottolinea: “Mi è mancato tutto. Antonella è una donna molto presente e mi chiama quattro o cinque volte al giorno e che mi invia tanti messaggi per confrontarsi con me e chiedere il mio parere. Avevo sottovalutato questo. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d’amore, visto che lei era al GF Vip”.

Il carattere della fidanzata non gli fa paura: “La spontaneità e la sincerità, che a volte sono disarmanti, ma la rendono un’eterna bambina. Quando la osservo giocare con mio figlio sembra una ragazzina“. Finita la quarantena, appena si potrà partire e volare via, Pietro sogna una vacanza ai Caraibi insieme alla Elia: entrambi amano tantissimo il mare.

