Cristiano Malgioglio dice la sua sul GF Vip

Protagonista indiscusso della seconda edizione del GF Vip, Cristiano Malgioglio è stato anche opinionista del reality show targato Canale 5. Spesso il paroliere ha parlato dei protagonisti che solo poche settimane fa hanno lasciato ufficialmente la casa più spiata d’Italia e non solo. Nelle scorse settimane da parte del cantautore non sono mancate chiare frecciatine ai due opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Ma in tutto ciò cosa penserà, in generale, del programma e della conduzione del suo amico Alfonso Signorini? Nel corso di una video intervista su Instagram per Chi con Valerio Palmeri, Cristiano Malgioglio ha detto il suo punto di vista, come al solito senza filtri, decidendo però, di non farsi inquadrare. Ecco le dichiarazioni dell’opinionista:

“Si ho visto qualcosa di questo programma, ma molto distrattamente. L’ho vista perché ero molto curioso di vedere la conduzione del mio amico Alfonso. Più che altro era per lui, che è stato bravissimo, meraviglioso, stupendo, molto bravo”.

Ha dichiarato Cristiano Malgioglio che più e più volte ha utilizzato i social per sensibilizzare gli italiani a rispettare le norme imposte dal Governo. Per concludere infine ha aggiunto:

“Quella parte l’ho seguita con un po’ di malinconia. Perché poi sai, il Grande Fratello poteva dare un po’ di popolarità a questi ragazzi meno conosciuti, possibilità di poter lavorare, invece ormai sono già tutti dimenticati, se li sono già dimenticati tutti. La stessa cosa per quelli di Sanremo”.

novella2000