Ciacci e Casalegno, nessuna cancellazione: Vite da copertina torna in onda

Nessuna cancellazione per Vite da copertina, il rotocalco televisivo di Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci in onda su Tv 8. Dopo una breve sospensione dovuta all’emergenza Coronavirus, il programma riprenderà lunedì 20 aprile alle ore 17.45. Nessuna chiusura anticipata, come si mormorava qualche giorno fa sul web e sulla stampa. Lo show – almeno per il momento – è confermato fino al prossimo giugno. E l’esperto di stile, ex volto di Detto Fatto, lo ha chiaramente detto nell’ultima intervista rilasciata al portale Di Lei. “Fake news. C’è un comunicato ufficiale che smentisce queste false indiscrezioni. Vite da copertina continua ad andare in onda. Abbiamo cominciato a registrare il 14 aprile e andiamo in onda ancora per 50 puntate, quindi fino a fine giugno”, ha puntualizzato il conduttore dalla barba blu.

“Raccontiamo storie vip sempre con ironia, leggerezza e gioia per permettere alle persone di evadere da questa situazione difficile. Stiamo preparando una puntata pazzesca su Patrick Dempsey, in occasione della serie Diavoli, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera dove sveleremo molte curiosità. Io ho visto alcune immagini e possono dire che sono strepitose. Poi ci saranno tante altre novità e personaggi nuovi di cui prima non avevamo mai parlato. Una puntata ad esempio è dedicata alle Veline. Adesso, come è noto, la Corvaglia e la Canalis non si parlano più… Sveleremo al pubblico perché“, ha aggiunto Giovanni Ciacci.

Vite da copertina ripartirà alla grande: nella prima puntata, quella di lunedì 20 aprile, ci sarà uno speciale sui dieci Vip che sono passati dalle stelle alle stalle. Successivamente ci sarà un focus su Bobo Vieri e sul già citato Patrick Dempsey. Spazio poi a una puntata sulle nemiche amiche, ovvero le ex migliori amiche del mondo dello spettacolo. E per finire la settimana una nuova classifica: 10 star con baby fidanzate. In più, tutti mercoledì una nuova versione rinnovata di “che fine hanno fatto”.

