Belèn Rodriguez in attesa del secondo figlio? Il messaggio della madre

In arrivo un secondo bebè per la coppia Rodriguez/De Martino?

Rodriguez torna a far parlare di sé ma indirettamente. Sappiamo che da quando è tornata con suo marito Stefano de Martino l’amore è tornato a rifiorire più forte di prima e la voglia di allargare la famiglia insieme a Santiago non è stato mai un segreto e le parole rilasciate al settimanale Chi “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia” ne sono la riprova.

Per questo non è la prima volta che si parla di un’ipotetica seconda gravidanza in vista per la bella showgirl argentina.

I rumors si erano già elevati durante le registrazioni di Tu si que vales la scorsa estate. Un malore aveva fatto presagire il lieto evento, cosa che evidentemente è stata smentita di lì a poco con la ripresa immediata di Belèn senza ulteriori intoppi.

Passati ormai diversi mesi, in queste ore sono la sorella Cecilia e sua madre Veronica a rilanciare il dubbio e far pensare che qualcosa (forse si sta muovendo). Cecilia e Veronica hanno pubblicato uno scatto della prima gravidanza di Belèn sui loro profili instagram. Nella foto lei mostra il pancione giocandoci su con il disegno di una nota marca di ovetti al cioccolato.

Il segnale che la Rodriguez stia aspettando il secondo figlio? In tanti hanno sperato ci fosse il messaggio subliminale con il risvolto positivo, ma pronto è arrivato il chiarimento di Veronica che dritta per dritta risponde ad un utente che si è domandato se Belèn fosse incinta. La risposta è stata chiara: “No! Per niente” spegnendo così le esultanze di chi urlava già al secondo baby Rodriguez/de Stefano.

Dunque l’appuntamento è solo rinviato, presto o tardi che sia.

