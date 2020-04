“Adriana Volpe al posto di Federica Panicucci”, poi un posto nel weekend e alla fine nemmeno quello

Adriana Volpe ha ammesso che sarebbe felice se Mediaset le desse una possibilità. In queste settimane, le indiscrezioni sul suo conto si sono rincorse. Si è parlato di una conduzione in coppia con Michele Cucuzza di una versione weekend di Mattino5. Poi, di un programma estivo. Infine, sembra essere sfumata ogni ipotesi. Vediamo lo scenario completo.

“Mi auguro di avere un’opportunità con Mediaset perché mi piace il loro modo di fare gruppo, famiglia”: ha dichiarato Adriana Volpe nel corso di una diretta Instagram con il magazine Chi. Intanto, si rincorrono le indiscrezioni sul futuro che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe avere in tv. Se qualche mese fa, si ipotizzava per lei la conduzione di una versione weekend di Mattino5, in queste ore si sostiene che ci siano poche speranze che il progetto veda la luce. Ma vediamo lo scenario completo.

Va rimarcato che nel corso della partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe ha dimostrato garbo e professionalità, frutto di una lunga carriera. Non è mai stata eccessiva e quando Alfonso Signorini le ha lasciato il timone, permettendole di gestire alcuni blocchi del reality, ha sempre dimostrato di sapere il fatto suo. Dunque, è evidente che meriti di tornare in televisione al più presto. Le ipotesi sul futuro di Adriana Volpe a Mediaset hanno cominciato a circolare già a febbraio. TvBlog, infatti, sosteneva che Mediaset stesse pensando di trasmettere Mattino5 anche nel weekend e di affidare la conduzione delle puntate in onda sabato e domenica ad Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Secondo AffariItaliani, invece, Mediaset avrebbe pensato di affidare ad Adriana Volpe e Michele Cucuzza una versione estiva di Mattino5. Data l’emergenza Coronavirus e gli aggiornamenti che caratterizzeranno i prossimi mesi, infatti, la trasmissione potrebbe non interrompersi finita la stagione. Il sito ipotizzava anche che in caso gli spettatori dimostrassero di gradire la coppia composta dai due ex gieffini, la presenza di Federica Panicucci e Francesco Vecchi al timone del programma di Canale5 potrebbe traballare.

Allo scenario delle indiscrezioni sul futuro di Adriana Volpe a Mediaset, si è aggiunta in queste ore la voce di Dagospia. Secondo quanto riportato, sarebbe certa la riconferma di Federica Panicucci al timone di Mattino5. Inoltre, a causa di un budget limitato, sfumerebbe anche l’ipotesi di una versione weekend del programma:

“La riconferma di Federica Panicucci sarebbe cosa certa così come sarebbero esigue le speranze per l’operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente”.

