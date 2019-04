Stasera torna, su Canale 5, “Ciao Darwin”

Stasera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Ciao Darwin 8”, l’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

La sfida di questa settimana sarà Davide vs Golia. A capitanare le due squadre che si cimenteranno in prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio, rispettivamente, Fabio Basile e Luigi Mastrangelo.

Ha letteralmente conquistato il pubblico e i social la bellissima Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: Sara Vulinovic. La modella di 30 anni, nata in Croazia e residente a Milano da alcuni anni, è una grande appassionata di fitness e sta studiando Scienze Motorie per diventare un giorno personal trainer.

Grande attesa per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa settimana.