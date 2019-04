Scorsese, regista di una nuova serie Netflix: girerà anche a Portofino

Martin Scorsese sarà in Liguria dal 20 aprile al 29 aprile per girare la nuova serie Netflix intitolata ‘The Manipulator’. Il regista statunitense girerà fra Portofino e Camogli. Nel cast della serie, che andrà in onda a dicembre 2019, ci saranno anche George Clooney e Robert Downey jr, che tra l’altro possiede una villa proprio a Portofino e sarà presente nei giorni di ripresa. Top secret per il momento il resto del cast. “Siamo orgogliosi e felici che Scorsese abbia scelto anche la Liguria come location per girare delle scene della nuova serie The Manipulator. La Liguria, terra amata dal pubblico di tutto il mondo sarà parte integrante della storia” dicono da Netflix.

ANSA