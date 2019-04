“Rai, il Servizio pubblico, non può non sostenere il lavoro e la riflessione di uno dei nostri maggiori autori al confronto con la grande Storia e rallegrarsi con Marco Bellocchio per la selezione al Festival di Cannes, in cui rappresenterà l’Italia in gara.“ Lo ha dichiarato l‘Amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini.