Le foto fake del futuro marito di Pamela Prati. Ed è subito Indovina Chi

Barbara D’Urso, nel suo show in prima serata, mostra le immagini del misterioso Mark Caltagirone, ma l’agente dell’ex soubrette del Bagaglino smentisce: «Non è lui, ma lo ricorda». Giù un’altra casella, avanti con il prossimo indizio…

«Nel 2019 abbiamo le foto del buco nero, ma non quelle di Mark Caltagirone». Ebbene sì, il popolo del web ha ragione: il meme che circola sui social riguardo al presunto futuro marito di Pamela Prati resta valido, nonostante Barbara D’Urso abbia cercato di confutarlo. Nel suo show in prima serata, infatti, la conduttrice ha affermato di essere in possesso di alcune immagini esclusive dell’uomo, inviate a «una persona verificata», ma poco prima di svelarle al pubblico è intervenuta Eliana Michelazzo, manager dell’ex soubrette del Bagaglino: «No, non è lui. Ma il genere è quello».

«Fuochino», insomma. Brizzolato, sulla cinquantina: ormai il caso Prati sembra essersi trasformato in una partita a Indovina Chi, il celebre gioco in scatola dove – attraverso alcuni indizi fisionomici – bisognava indovinare il personaggio pescato dal nostro avversario: «Ha la barba? Porta gli occhiali? Allora è Sam», tanto per intenderci. Si va per tentativi: in studio c’è chi dice di aver già visto almeno tre foto diverse, pure Dagospia sta provando da giorni a ricostruire il puzzle ma senza arrivare alla soluzione. Anche se l’ipotesi della messinscena trova sempre più consensi.

«Già nel 2009 la Prati aveva già avuto un fake matrimonio con l’argentino Sebastian Jabir», ha ricordato Selvaggia Lucarelli. «Pamela ha spiegato che in realtà non si è mai sposata, era stata solo consigliata male: le avevano detto di inventarsi delle nozze a Las Vegas». Un precedente che certo non gioca a suo favore, come gli indizi che sono venuti fuori a poco a poco riguardo al fantomatico Caltagirone: premiato come miglior architetto italiano in Albania, dove però le autorità smentiscono, si troverebbe adesso per lavoro in Libia, paese che al momento è paralizzato dalla guerra.

Nello studio di Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo viene travolta dalle domande: cerca di trovare vie d’uscita, poi si infuria con Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, che in un video denuncia di essere stato contattato nel marzo 2018 dal profilo di Mark Caltagirone e mostra le chat dove gli dice che in realtà quello non è il suo vero nome. Insomma, il mistero – se possibile – si infittisce ancora di più: Pamela va avanti per la sua strada e annuncia che le nozze si faranno, seppur non ci sia ancora una data, tale Caltagirone continua invece a rimanere nell’ombra.

Ma per quanto ancora potrà conservare il tanto amato anonimato? Casella dopo casella stanno cadendo tutti i papabili volti, proprio come una partita di Indovina Chi. Ne resterà soltanto uno, ammesso che Pamela non stia barando.

Nicola Bambini, Vanity Fair