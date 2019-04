Dolcenera: “Sono sparita per tre anni, dovevo curarmi”

Dolcenera, ospite della puntata del 17 aprile di Vieni da me, si racconta tra vita privata e professionale attraverso le canzoni più importanti della sua vita. Sempre bellissima e in splendida forma, Emanuela Trane, questo il vero nome di Dolcenera, apre le porte del suo cuore svelando dettagli inediti sulla sua vita. “Ho vinto Music Farm dopo aver vinto Sanremo, ma non ero pronta a vivere quell’esperienza. Quel successo non mi piaceva perché io volevo che la gente si interessasse alla mia musica e non alla mia vita privata e, quindi, invece di cavalcare quell’onda della popolarità, decisi di sparire dalla tv”. “Cosa hai fatto per tre anni?“, chiede la conduttrice Caterina Balivo. “Dovevo curarmi”, spiega Dolcenera.

Poi racconta qualcosa del privato: “Con il mio compagno Gigi vivo un amore da 24 anni. Sono sempre stata attratta dalla psicologia degli uomini e devo dire che gli ho fatto la corte io”.

