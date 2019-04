Dentro i 45 anni di Victoria Beckham, «ragazza fortunata»

L’ex Spice ha festeggiato il compleanno. A Los Angeles, circondata dalle «mie persone preferite al mondo». Sì, c’era anche David

Una colazione di compleanno con tortina personalizzata, una bambola a sua immagine («my mummy rocks»), una miriade di mazzi di fiori (il più bello? Firmato «con amore, David»), una cena formato famiglia. I compleanni in casa Beckham sono un affare serio. Victoria, nata il 17 aprile, così ha festeggiato i suoi 45 anni. A tutto questo vanno aggiunti anche gli auguri delle Spice Girls perché «se sei stata Spice una volta lo sei per sempre», le hanno fatto sapere le quattro colleghe che il prossimo giugno torneranno sul palco – per la tanto attesa reunion – stavolta senza Posh Spice, ormai stilista affermata e icona di stile. Oltre che mamma di quattro.

Geri Halliwell per festeggiarla ha condiviso una foto insieme, con i loro figli, durante il tour di rimpatriata del 2007. Nello scatto di Ginger Spice non ci sono le altre, nemmeno Mel B, colei che nelle ultime settimane l’ha travolta – suo malgrado – in uno «scandalo». Non è detto quindi che sia solo un caso. A cena, dicevamo, Victoria è andata con la sua tribù. In un ristorante di Los Angeles (la famiglia sta trascorrendo lì le vacanze di Pasqua), menu italiano, ecco attovagliati il marito David, e i figli Brooklyn, 20, Romeo, 16, Cruz, 14, e Harper, sette. Presente anche la fidanzata modella del maggiore, Hana Cross. Mamma Victoria, a quanto pare, approva la loro liaison. «La giornata più bella con le mie persone preferite nel mondo. Vi amo. Tanti baci da una mamma e una moglie che si sente molto amata», ha scritto la festeggiata come didascalia allo scatto.

Victoria aveva iniziato a festeggiare il giorno prima con le amiche, tra cui Maria Sharapova. In Rete anche gli auguri dell’ex calciatore: «Ti meriti il meglio, e di essere viziata da tutti noi», ha scritto il 44enne, tra cuori e fiori. I due lo scorso 4 luglio hanno festeggiato 20 anni di matrimonio, e decine e decine di crisi chiacchierate e mai confermate. Il loro segreto? «Posso contare sul supporto di un marito incredibile. In casa ci occupiamo dei bambini in ugual misura. Quando io sono fuori, è lui che cucina o che li accompagna a scuola».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair