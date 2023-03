Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i motivi dietro alla rottura

Secondo “Chi” la decisione l’avrebbe presa l’ex vippona, nonostante le insistenze di lui. Ecco cosa sarebbe successo

Cosa succede tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Dopo cinque anni d’amore la coppia era sul punto di convolare a nozze, con tanto di proposta di nozze, e poi è scoppiata la crisi.

Da diverse settimane circolano voci sulla loro rottura anche se non sono mai arrivate comunicazioni ufficiali dai diretti interessati. A confermare la situazione è il settimanale Chi che svela cosa sarebbe successo tra i due protagonisti di “Temptation Island”.

Le cause

Dopo essere sopravvissuti a “Temptation Island” e alla partecipazione dell’ex Miss Italia alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” l’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembra essere arrivato al capolinea proprio in vista delle nozze. Anche se già durante l’estate 2022 Manila aveva confessato a Chi: “Non ci giriamo intorno, non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così”.

Il freno di Manila

Una novità sulle possibili cause della rottura tra i due la offre il nuovo numero di Chi che spiega che Manila Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli a Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. “Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia. E per questo l’ex gieffina ha detto stop”, si legge.

La “crisi insanabile”

Già da molte settimane secondo alcuni amici della coppia ci sarebbe una “crisi insanabile” che non lascerebbe aperta la possibilità di un ritorno di fiamma. Intanto l’ultimo post della coppia risale a Capodanno, poi il silenzio. La showgirl non commenta e sui social preferisce mostrarsi negli impegni lavorativi e negli shooting.