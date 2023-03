Che Dio ci aiuti 8 si farà. Le anticipazioni sul cast, da Elena Sofia Ricci a Emiliano

La fiction continuerà con una ottava stagione confermata da poco, ma chi ci sarà nel cast?

Che Dio ci Aiuti 8 è stata già confermata, quindi i fan della fiction RAI possono stare tranquilli perché prossimamente saranno disponibili nuovi episodi. Ma il cast sarà lo stesso? Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci qualche altro membro storico di Che Dio Ci Aiuti saluterà il suo pubblico? Gli sceneggiatori Umberto Gnoli ed Elena Bucaccio hanno svelato alcune anticipazioni mentre il pubblico è pronto per il finale della settima stagione che si preannuncia ricco di emozioni. “Preparate i fazzoletti, nel finale si piangerà”, hanno avvertito. L’ottava stagione della fiction dovrebbe andare in onda nel 2025 e la protagonista principale sarà Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra.

VI PRESENTIAMO SUOR AZZURRA

L’attenzione in Che Dio ci Aiuti 8 si sposta su Suor Azzurra che gli sceneggiatori presentano come una suora diversa da Suor Angela per vari motivi. Entrambe sono fuori dagli schemi e hanno un approccio diverso alla fede, ma Azzurra “è una suora disordinata, tutta cuore e poca formazione, pronta ad accogliere l’altro in maniera totale”. Bucaccio ha sottolineato: “Per noi è stata una scommessa. Ricordo quando Francesca fece il primo provino per Azzurra Leonardi, per me non era giusta perché troppo bella e simpatica. E invece ne abbiamo fatto una suora incredibile e a cui si vuole bene”. Nel finale della settima stagione Azzurra diventa ufficialmente suora e comincia la sua nuova vita. Dopo l’amore di Guido, ormai per lei c’è solo Gesù.

PASSAGGIO DI TESTIMONE

Elena Sofia Ricci è stata per molti anni la presenza centrale e indispensabile di questa fiction, ma ora ha deciso di salutare Suor Angela e per la troupe sicuramente è stato un duro colpo. Tuttavia il passaggio di consegne è avvenuto con cura e passione e gli sceneggiatori non escludono un cameo dell’attrice nell’ottava stagione. “Elena Sofia è molto generosa, si mette a servizio delle serie. E ha un legame fortissimo con Francesca, l’ha cresciuta come una sorella maggiore” quindi potrebbe accettare di tornare per poche scene in qualche modo. Che Dio ci Aiuti 8 sarà suddiviso in dieci episodi in cui Azzurra dovrà prendere confidenza con la sua nuova identità.

IL CAST DI CHE DIO CI AIUTI 8

Ad aiutarla Suor Teresa, interpretata sempre da Fiorenza Pieri e nel cast ci sarà probabilmente Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano, anche se non è ancora confermato. Gnoli ha promesso di “non uccidere” il personaggio, ma ci saranno grandi cambiamenti in seguito al suo percorso come padre e uomo adulto. Valeria Fabrizi sarà sempre Suor Costanza come ha precisato lei stessa in un’intervista: “Il personaggio per me è insolito: è uscito, l’ho creato, mi ci sono affezionata e spero di andare avanti ancora un po’”. Nel cast ci saranno inoltre Federica Pagliaroli, Valerio Di Domenicantonio, Ileana D’Ambra, Emma Valenti e Filippo De Carli.