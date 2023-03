Barry Keoghan in trattative per il sequel de Il Gladiatore di Ridley Scott

L’attore irlandese, candidato agli Oscar e ai Golden Globe e vincitore ai BAFTA come Miglior attore non protagonista ne Gli spiriti dell’isola, potrebbe interpretare l’imperatore Geta nel film che proseguirà il racconto della pellicola del 2000 con Russell Crowe

Come riportato da Variety Barry Keoghan, candidato agli Oscar e ai Golden Globe e vincitore ai BAFTA come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Dominic Kearney ne Gli spiriti dell’isola, è in fase di trattative per il sequel de Il Gladiatore, atteso nelle sale il 22 novembre 2024. Il film, diretto e prodotto da Ridley Scott, schiererà nel cast anche Paul Mescal, candidato agli Oscar come Miglior attore protagonista per Aftersun, e proseguirà il racconto della pellicola originale del 2000, che ha ricevuto 12 nomination agli Oscar, ha vinto cinque premi (incluso quello per il Miglior film) e ha guadagnato 460 milioni di dollari al botteghino. Lo storico protagonista era Russell Crowe che, nei panni del generale romano Massimo Decimo Meridio, ridotto in schiavitù, giurava vendetta contro Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix), il figlio dell’anziano imperatore Marco Aurelio che dopo aver ucciso il padre si era impadronito del trono. Alla fine del film il generale, ferito a morte, trafiggeva il nemico e si ricongiungeva con la moglie e con il figlio, uccisi in precedenza. Nel sequel Mescal interpreterà Lucio, il figlio dell’amante Lucilla (interpretata da Connie Nielsen), mentre Keoghan è in trattativa per interpretare il ruolo dell’imperatore Geta.

LA CARRIERA

La carriera di Keoghan è decollata grazie al thriller Il sacrificio del cervo sacro (2017), e da allora l’attore irlandese ha recitato non solo nei film Dunkirk (2019), diretto da Christopher Nolan, Sir Gawain e il Cavaliere Verde (2021), Eternals (2021), pellicola Marvel diretta da Chloé Zhao dove ha interpretato il ruolo di Druig, e The Batman (2022), dove è apparso come Joker in uno scioccante cameo, ma anche nella miniserie Chernobyl (2019). Prossimamente, Keoghan reciterà accanto a Jenna Ortega e a The Weeknd in un nuovo film diretto da Trey Edward Shults.