Justin Bieber parla del ricovero della moglie Hailey Baldwin: «È stato spaventoso»

La compagna del cantante è stata ricoverata in ospedale la scorsa settimana dopo aver manifestato i sintomi di un ictus

Dopo la notizia dell’improvviso malore che ha colpito Hailey Baldwin, Justin Bieber è rimasto in silenzio per alcuni giorni continuando a restare al fianco della moglie in un momento particolarmente difficile e complesso.

Nel corso delle ultime ore però il cantante ha rotto il silenzio in merito al recente ricovero in ospedale della compagna dovuto ai sintomi di un ictus, parlando per la prima volta del momento in cui la moglie è stata portata in ospedale e della lunga attesa del referto.



cosmopolitan.it