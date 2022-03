Il “Passaggio a nord ovest” di Alberto Angela

Le sei mogli di Enrico VIII

La storia complessa e drammatica di sei regine, sei donne ambiziose, coraggiose, talvolta spietate, che furono le mogli di un re molto discusso e controverso, passato alla storia anche per le sue efferatezze, nella spasmodica ricerca di un erede maschio: Enrico VIII d’Inghilterra, secondo monarca della dinastia Tudor.



La racconta Alberto Angela a “Passaggio a nord ovest”, in onda sabato 19 marzo alle 11.20 su Rai 1. Salito al trono nel 1509 a soli 18 anni, Enrico VIII fu il fondatore della Chiesa Anglicana, nata in seguito allo scisma religioso e alla separazione dalla Chiesa Cattolica di Roma. Il suo regno, durato 38 anni, vide indissolubilmente legate tra loro vicende politiche, religiose e personali, come i suoi 6 matrimoni.