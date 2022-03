Aspettando Morbius, Jared Leto: “La Marvel tiene in vita il cinema”

Tra poco sui nostri schermi in Morbius, Jared Leto ringrazia la Marvel per l’aiuto alle sale in un momento difficile, preoccupandosi allo stesso tempo per l’ “altro” cinema (che da attore e spettatore frequenta con altrettanto interesse)

Morbius con Jared Leto, rimandato più volte ma finalmente in uscita il 31 marzo, è uno di quei film che in questo periodo difficile per il mercato cinematografico garantiscono l’esperienza della sala (solo dal punto di vista dei numeri, perché sarebbe un torto ignorare i film che incassano meno ma sono ugualmente distribuiti nei cinema, credendoci). Leto ha discusso della questione proprio con Variety.

Jared Leto: “Se non fosse per i film Marvel…”

Nell’intervista con Variety, Jared Leto, prossimamente in Morbius, ha discusso dell’importanza delle uscite Marvel per garantire una buona media di incassi alle sale, tanto da assicurarne la sopravvivenza in questo periodo di ripartenza, dopo i numerosi stop e rinvii del periodo pandemico. Attore sia in blockbuster sia nel cinema indipendente, Jared è preoccupato da un doppio punto di vista, come attore ma anche come spettatore.

Se non fosse per i film Marvel, non so nemmeno se le sale esisterebbero ancora. Non sembra che ci sia spazio per tutti, e questo comincia a spezzarmi un po’ il cuore. […] Sono anche grato verso questi film, perché stanno tenendo in vita il cinema. […] So quant’era importante per me da ragazzino… l’evasione col cinema. Quell’esperienza culturale mi ha insegnato tante cose, ha lasciato un impatto su di me. Ho visto al cinema film che mi hanno cambiato la vita

Difficile dare torto a Leto quando si considera che, da solo, Spider-Man No Way Home e i suoi 24.630.000 euro incassati in Italia (1.878.000.000 di dollari nel mondo!) è in grado di alterare i risultati di un’intera complessa stagione. Con “Marvel” Leto intende naturalmente una famiglia cinematografia allargata, perché sia No Way Home sia Morbius, lo ricordiamo, sono film della Sony Pictures e non dei Marvel Studios, quindi fanno capo a quel che si definisce “Sony’s Spider-Man Universe“, parallelo al Marvel Cinematic Universe vero e proprio della Disney.

Andrebbe anche aggiunto che il discorso di Leto si potrebbe allargare dai cinecomic Marvel in generale ai lungometraggi che ripropongono marchi già molto famosi: negli ultimi mesi sono andati bene o stanno andando bene anche Dune, Uncharted e The Batman.

