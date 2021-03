Rita Pavone e Teddy Reno festeggiano 53 anni di matrimonio: loro sì che sono rock!

Quando si conoscono e innamorano lei ha solo 17 anni, lui 36 ed è già sposato, con un figlio. Un vero scandalo per l’epoca. E non è finita qui…

Rita Pavone e Teddy Reno festeggiano un anniversario di matrimonio da record: la cantante 75enne e il produttore 94enne sono moglie e marito da ben 53 anni. Tra tanti famosi (e non) che arrivano al capolinea dopo pochi anni (se non mesi), ecco una coppia inossidabile: è questa oggi la vera trasgressione, verrebbe da dire. Loro sì che sono rock!

LUI ERA SPOSATO, CON UN FIGLIO

È il 1962 quando Teddy Reno e Rita Pavone si incontrano per la prima volta al Festival degli sconosciuti di Ariccia, organizzato da lui e vinto quell’anno da lei. La cantante ha solo 17 anni, lui 36 ed è già sposato, con un figlio. Si innamorano e decidono di sposarsi. Nell’Italia perbenista dei primi Anni 60 è un vero scandalo. Nel 1968 si sposano con rito religioso celebrato a Lugano (e nel 1976 faranno il bis con nozze civili ad Ariccia). Ma la sposa è accompagnata all’altare dallo zio perché il padre, contrario all’unione, si rifiuta di dare la sua “benedizione”.

“MIO PADRE NON MI PORTÒ ALL’ALTARE”

“Ci siamo sposati in Svizzera nel ’68″, aveva raccontato qualche anno fa la Gian Burrasca della canzone italiana, “ed è stato un matrimonio molto carino fatto con mia madre, mio fratello e non con mio padre perché non voleva assolutamente. Mi diceva ‘ti accorgerai che stai facendo uno sbaglio enorme’ ed ha lottato fino alla fine. Ad accompagnarmi all’altare è stato mio zio”.

“L’UNICO MIO GRANDE AMORE”

Solo molto tempo dopo, quando erano ormai nati i due figli della coppia, Alessandro e Giorgio Merk (Teddy Reno è il nome d’arte di Ferruccio Merk Ricordi), il genitore ammise lo sbaglio: “Mio papà dopo tanti anni che eravamo sposati, ed avevamo avuto anche il secondo figlio, un giorno venne a trovarci e mi disse ‘Mi sa che io con te ho toppato alla grande’. Io gli ho detto ‘beh, meglio tardi che mai papà’”. “Quando ho incontrato quest’uomo ho capito che era l’uomo della mia vita”, ha detto Rita Pavone. “Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita”, ha dichiarato Teddy Reno. E il loro 53mo anniversario di matrimonio è lì a dimostrarlo.













