Rai, nuovo weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, lo scrittore, bibliotecario e archeologo Marcello Simoni autore del libro “Angeli e diavoli. L’obbedienza e la ribellione”. La scrittrice, traduttrice e giornalista culturale, Annarita Briganti, parlerà poi di un’icona che ha fatto la storia della moda: Coco Chanel. E ancora, il professore d’italiano più famoso della tv, il docente del docu-reality “Il Collegio”, Andrea Maggi in libreria con “Il cuore indocile – Come amare Alessandro Manzoni ai tempi della trap “. Infine, ospite in studio, sarà un’attrice definita “I mille volti della satira” ovvero Sabina Guzzanti, autrice del libro “2119 – La disfatta dei Sapiens”. Domenica, Strabioli torna con un nuovo appuntamento radiofonico. Su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Questa puntata andrà in onda direttamente da Sanremo. Domenica ascolterete Arisa e Syria.