Morgan, festa del papà amara: il messaggio di fuoco di Jessica Mazzoli

Oggi 19 marzo 2021 si festeggiano i papà di tutta Italia. Sui social tantissimi i post zuccherosi di vip e non dedicati ai genitori. Ad andare in controtendenza è stata Jessica Mazzoli, che su Instagram ha pubblicato un messaggio di fuoco contro il cantante Morgan, al secolo Marco Castoldi, dal quale ha avuto una figlia, Lara, nata il 28 dicembre 2012. Come è noto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, di X Factor 5 e del Grande Fratello 16 ha avuto una relazione con Castoldi. Dopo la rottura Jessica ha più volte accusato l’artista di essere un padre assente e di non essersi mai preso cura della figlia. Oggi, con delle parole al vetriolo, è tornata a tuonare contro l’ex.

Pochi mesi fa, nel novembre 2020, Jessica ha fatto delle rivelazioni assai ‘delicate’ su Morgan sostenendo che l’ex gli chiedesse foto piccanti in cambio di denaro. Richieste a cui la Mazzoli avrebbe ceduto “perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”.

L’ex concorrente di X Factor ha raccontato che tali pretese da parte di Castoldi sarebbero cominciate dopo che si è rifatta il seno, nel gennaio 2019. “Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto”, ha aggiunto, in una intervista rilasciata al magazine Nuovo.

La Mazzoli ha parlato di “ricatto sottile”, ribadendo che alla fine gli scatti li ha spediti solo per il bene di sua figlia e per il relativo mantenimento. Jessica ha confidato inoltre di essere decisa a chiede l’affidamento di Lara, affermando che la situazione sia ormai “insostenibile” in quanto per qualsiasi cosa riguardi Lara serve la “firma di Morgan”. “Io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto”, ha concluso.

Morgan e le tre figlie avute con tre donne diverse

Il cantante ha avuto tre figlie con tre donne diverse. Anna Lou è nata il 20 giugno del 2001, durante la relazione durata sette anni – dal 2000 al 2007 – con l’attrice Asia Argento. La figlia d’arte, come Jessica Mazzoli, ha dichiarato che l’ex non ha provveduto a pagare gli alimenti alla figlia, eccezion fatta per il primo anno. Il secondo frutto d’amore di Castoldi, come sopradetto, è venuto alla luce il 28 dicembre 2012 (Lara, la figlia avuta con Jessica Mazzoli). Infine Morgan è diventato padre per la terza volta il 17 marzo 2020, accogliendo Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo.