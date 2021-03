Gucci apre archivio storico per il film di Ridley Scott

Sono in piena lavorazione in Italia, attualmente in Lombardia, le riprese di House of Gucci di Ridley Scott interpretato da Lady Gaga e Adam Driver e con un cast all star che comprende Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons. Ma se Patrizia Reggiani (condannata a 26 anni per l’omicidio del marito Maurizio Gucci) e se Patrizia Gucci (figlia di Paolo Gucci, bisnipote del fondatore della casa di moda Gucci) hanno espresso contrarietà, la maison Gucci ha dato accesso all’archivio storico per quanto riguarda il guardaroba e gli oggetti di scena, collaborando cosi con MGM e Scott Free Productions.

ANSA