Ferdinando Guglielmotti all’Isola dei Famosi 2021, chi è il “visconte caciottaro” con otto nomi

Il Visconte dell’Isola dei Famosi 2021 è di nobile origine e con un nome completo chilometrico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Ferdinando Filippo Cristiano Orso Fortebraccio Guglielmotti Balsamo Specchio di Normandia, dagli illustri antenati di sangue blu (ma lo chiamano “visconte caciottaro” perché produce formaggi sulla scia del nonno materno) alla fama di impenitente playboy: pare abbia avuto amori con donne importanti, oltre a essere grande amico di Barbara D’Urso.

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 è partito certamente come uno dei volti meno noti, e la curiosità nata intorno a lui è tanta. Parliamo di Ferdinando Guglielmotti, meglio conosciuto come il visconte o “visconte caciottaro”, come l’hanno soprannominato gli amici, dal momento che è un produttore di formaggi. Dimenticate le marchese “per identificazione personale”, perché lui possiede



davvero il nobile titolo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul naufrago dal sangue blu alla “corte” di Ilary Blasi che ha lasciato gli agi del suo castello per patire la fame in Honduras tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Il nome completo del visconte Ferdinando Guglielmotti

Partiamo dal nome completo del Visconte, che – come da tradizione nei casati nobiliari – è a dir poco chilometrico. Si chiama infatti Ferdinando Filippo Cristiano Orso Fortebraccio Guglielmotti Balsamo Specchio di Normandia, ed è l’ultimo erede di un’antica casata. Tra i suoi antenati c’è Fra Alberto Guglielmotti, importante erudito, teologo e storico dell’800 che scrisse “Storia della Marina pontificia” e il cui nome fu attribuito a due sommergibili affondati nelle guerre mondiali. Un altro avo, Pietro Guglielmotti, fu il primo sindaco di Civitavecchia dopo l’Unità d’Italia. Anche il prozio Giulio Cesare Guglielmotti ricoprì la carica di primo cittadino, ma a Montalto di Castro (Viterbo) nel decennio della grande guerra. La casata dei Guglielmotti è infatti di Civitavecchia, ma proprio con Giulio Cesare ci fu il trasferimento a Montalto. Nella lunga storia di questa famiglia ci sono stati anche consoli dello Stato della Chiesa, comandanti di galere della flotta pontificia, senatori del Regno.

Laureato in legge con la passione per i formaggi

Pare che il visconte sia un playboy conclamato. All’Isola ha espresso attrazione per la bellezza di Elisa Isoardi, mentre tempo fa fu ospite in collegamento a Pomeriggio 5 e tentò di “sedurre” Barbara D’Urso: “D’Urso, io vorrei rinchiuderti nella mia torre e buttare via la chiave”. Lui e la D’Urso, del resto, hanno qualcosa in comune: l’amore per Capalbio, dove la conduttrice ha una casa che considera il suo buen retiro quando non lavora ed è vicina a quella di Guglielmotti, che frequenta la località della Maremma Toscana da anni. Prima di partire per l’Isola, lui ha però chiarito a la Nazione che la D’Urso è solo una sua carissima amica, senza risvolti sentimentali: lei stessa ha parlato della loro amicizia, spiegando di conoscere bene anche i genitori del visconte. Guglielmotti non è mai stato sposato e non ha figli. Riguardo all’etichetta di dongiovanni impenitente, ha dichiarato:

“Io a una certa ora della notte devo sedurre. Anche il gatto, se necessario. L’universo femminile mi emoziona. Ogni volta devo dare a ogni donna che conosco un tributo e onorarla amandola follemente. Il problema è che non garantisco la durata di questo amore. Ho fatto tantra yoga e mi piace amare la donna in modo tantrico, per un giorno intero”.

Gli amori di Ferdinando Guglielmotti

Per quanto riguarda le sue relazioni, Giovanni Ciacci ha svelato Pomeriggio 5 alcuni particolari interessanti. Se diamo per vere le affermazioni del noto opinionista che conosce bene Guglielmotti (da notare che la stessa Barbara D’Urso ha confermato le sue parole), il visconte sarebbe in realtà innamorato da anni di una donna che però non lo ricambia: “Lui si è innamorato solo una volta. Ha un amore folle per una persona, non possiamo dire chi è perché ne rispettiamo la privacy. Poi ha un amore da ragazzino, per una ragazza, che si tira dietro da una vita, tra lascia, prendi e molla”. Ciacci ha inoltre rivelato altri dettagli molto significativi, anch’essi confermati dall’amica D’Urso.

“È stato fidanzato con un’attrice che ha vinto un premio Oscar ed è stato fidanzato con una grandissima attrice di teatro. Non facciamo nomi. Ma ama una donna che lo rifiuta”.

Valeria Morini, Tv.fanpage.it