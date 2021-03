Angelina Jolie rilancia le accuse: «Brad Pitt fu violento, fornirò le prove»

Nuovo capitolo nella battaglia legale fra Brad Pitt e Angelina Jolie: in vista di una nuova udienza nella causa di divorzio, l’attrice ha rilanciato le accuse di violenza domestica contro l’ex marito, spiegando di essere pronta a fornirne delle prove. Jolie sarebbe anche intenzionata a coinvolgere i figli, portandoli in aula a testimoniare contro il padre. A diffondere la notizia è stato sito «The Blast», rilanciato poi su rotocalchi e media online. La coppia ha sei figli, tra naturali e adottati, a partire dal maggiore Maddox di 19 anni fino ai gemelli Know e Vivienne di 12. «Ha sempre usato i bambini per far male a Brad e lo sta facendo di nuovo», avrebbero commentato alcuni amici dell’attore. Brad Pitt, 57 anni e Angelina Jolie, 45 anni, si erano innamorati nel 2004 sul set di «Mr. e Mrs. Smith». Si erano sposati dopo dieci anni di convivenza, diventando una delle coppie più amate di Hollywood, soprannominati «Brangelina». A settembre 2016 è arrivata la richiesta di divorzio «per divergenze inconciliabili», dopo la quale i due sono stati dichiarati legalmente «single» nell’aprile 2019. La causa per la spartizione dei beni e la custodia dei figli è invece ancora aperta a cinque anni dalla separazione.

