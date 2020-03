“Uomini e donne”, Lele Mora e il flop del trono classico: «Ecco perchè non funziona»

Il trono classico di “Uomini e donne” non va bene come il previsto. Se infatti il trono over appassiona un gran numero di telespettatori, quello dei ragazzi ha perso mordente, cosa di cui si è lamentata anche la conduttrice Maria De Filippi. Sul caso è intervenuto Lele Mora.

Secondo lui, un tempo “fornitore” ufficiale di tronisti, ad essere poco interessanti sono proprio i protagonisti: “Io credo che l’interesse del pubblico sia ancora vivo – ha fatto sapere a “NuovoTv” – Penso, però, che sul trono non ci siano i personaggi giusti. Quelli che in passato sceglievo io con l’avallo della signora Maria De Filippi, consigliata dai suoi assistenti, lo erano”.

I suoi, da Salvatore Angelucci agli storici Costantino Vitagliano e Daniele Interrante non erano li solo per la visibilità: “Ho scoperto ragazzini che funzionavano in televisione ma che, comunque, avevano davvero voglia di innamorarsi, non solo di mettersi in mostra. Il tempo mi ha dato ragione: quasi tutti hanno avuto storie importanti”.

Uno degli ultimi ad attirare l’attenzione è stato Andrea Damante: “L’ultimo che ha lasciato un po’ il segno credo sia stato Andrea Damante. Poi il nulla. Si dovrebbe tornare ai vecchi tempi. Se dovesse interessare, io sono a disposizione!”.

leggo.it