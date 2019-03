Ultime dalla musica. Mario Lavezzi festeggia i cinquant’anni di carriera

Mario Lavezzi, 71 anni, festeggia 50 anni di musica d’autore. Compositore, musicista, cantautore, produttore, arrangiatore, talent-scout, promotore: una carriera di successo, costellata di hit e da numerose collaborazioni con artisti per i quali ha spesso contribuito a decretarne la celebrità. La sua prima composizione fu pubblicata il 21 marzo 1969 grazie all’incontro con Battisti e Mogol, che segnò gli inizi: “Il primo giorno di primavera”, scritta con Cristiano Minellono e lo stesso Mogol, per i Dik Dik, raggiunse il primo posto della hit parade nel settembre successivo. Da lì una carriera che lo ha portato a scrivere, cantare, produrre, arrangiare, suonare canzoni e dischi tra i più conosciuti della nostra musica: Vita (per Lucio Dalla e Gianni Morandi); Stella Gemella (Eros Ramazzotti); E La Luna Bussò (Loredana Bertè); Varietà (Gianni Morandi); E’ Tutto Un Attimo (Anna Oxa), solo per citarne alcuni.

ANSA