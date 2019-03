Giorgio Mastrota si risposa

Fiori d’arancio per il “re delle televendite”, Giorgio Mastrota. Il noto conduttore e volto televisivo ha deciso di rilasciare delle inedite dichiarazioni ai microfoni del talk-show Detto Fatto.

Giorgio Mastrota si sposa per la seconda volta

Dopo il primo matrimonio avuto con la showgirl Natalia Estrada, durato 6 anni, dal 1992 al 1998, il volto televisivo Giorgio Mastrota si è detto in trepidante attesa per quello che definisce già “il momento più bello della sua vita”. Giorgio allude al suo secondo matrimonio che avverrà a breve, e che lo vedrà convolare a nozze con l’attuale compagna, Floribeth Gutierrez, dopo sette anni d’amore e due figli avuti dalla coppia, Matilde e Leonardo. “Sarà un matrimonio montanaro – ha annunciato Giorgio Mastrota nel corso della sua nuova ospitata in TV a Detto Fatto – Ci trasferiremo da Milano a Bormio. Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, abbiamo deciso di andare a vivere in montagna”. Il che sembrerebbe non essere un caso, visto che la sposa è una stimata scialpinista professionista ed atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Il matrimonio di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è durato sei anni ed ha visto la nascita della figlia Natalia, che proprio lo scorso giugno ha reso Giorgio e Natalia nonni per la prima volta. Mastrota, inoltre, ha un quarto figlio di nome Federico, nato dalla relazione avuta in passato con Carolina Borbosa.

Serena Granato, Ilgiornale.it