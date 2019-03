“Uomini e donne”, Gemma Galgani e i sospetti su Rocco Fredella

Ancora scandalo a Uomini e Donne di Maria De Filippi? Il sospetto si fa sempre più forte, ed è quello che cova Gemma Galgani su Rocco Fredella: quest’ultimo potrebbe infatti avere una storia fuori dal programma, circostanza emersa nuovamente nella puntata del Trono Over del 18 marzo. La dama torinese si dice infatti convinta che Rocco abbia una relazione con una signora fuori dagli studi, donna che lo avrebbe aiutato a organizzare la loro festa al Castello. Non a caso, la Galgani quando si è trovata davanti quella donna ha abbandonato la festa al Castello: “A San Valentino ha fatto una serata e c’era lei, oltre tutto non me l’ha mai detto. Perché ometterlo? Penso che ci sia una certa intesa tra di loro, ne sono convinta. Io non l’ho saputo fin quando non l’ho vista”, ha sganciato la bomba la Galgani. Sarà vero?

