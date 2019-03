Cristina D’Avena sogna “Amici”

Cristina D’Avena vorrebbe partecipare al serale di “Amici” di Maria De Filippi ma ha rifiutato, nonostante anni di corteggiamento, di naufragare in Honduras per far parte di vip dell’Isola dei Famosi, reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Da anni sulla cresta dell’onda, la cantante diventata famosa interpretando la maggior parte delle sigle dei cartoni animati ha confessato che vorrebbe partecipare attivamente al talent Mediaset, in particolare durante il serale: “Mi piacerebbe tanto far parte della squadra del serale di Amici – ha spiegato in un’intervista a “NuovoTv” – Amo Maria e credo che il suo sia un talent show molto importante, ma soprattutto vero. Mi appassiona da sempre, mi piacciono molto sia i professionisti sia i ragazzi che si confrontano con il loro talento per raggiungere il successo”.

L’amore per la tv però non l’ha spinta in Honduras: “La produzione mi corteggia da sempre. Simona Ventura mi telefonava a casa per convincermi, ma io non ho mai ceduto. Sono una persona molto discreta, riservata, quindi l’idea di avere le telecamere alle spalle giorno e notte non mi piace, mi darebbe fastidio trovarmi in quella situazione. Il problema più grande è che non prendo l’aereo, perché ho troppa paura di volare”.

Ilmattino.it