Ascolti tv, un’altra vittoria per “Il nome della rosa”

La prima serata televisiva di ieri è stata vinta dalla terza delle quattro puntate de “Il Nome della Rosa”, la serie kolossal firmata da Giovanni Battiato per Rai1, con John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville, chiamato ad indagare su una misteriosa serie di delitti che sconvolgono un’ Abbazia cluniacense, che ha ottenuto 3 milioni 894 mila spettatori, pari al 16.7 di share.

Su Rai2 la nuova puntata di “Made in Sud”, affidato alla neo coppia di conduttori formata da Fatima Trotta e Stefano De Martino ha realizzato 2 milioni di spettatori, esattamente 2 milioni 30 mila con il 9.9 di share.

Su Rai3 ottimo l’esordio della nuova stagione di “Report”, con Sigfrido Ranucci, che ha raggiunto 1 milione 644 mila spettatori e uno share del 6.9.

Ottimo riscontro di pubblico, nella seconda serata di Rai1, per “Che fuori tempo che fa”, apprezzato da 1 milione 219 mila spettatori, pari al 10.1 di share e su Rai3 per la partenza della nuova serie di “Prima dell’alba” con Salvo Sottiule, che ha totalizzato 803 mila con il 5.7. Rai1 si conferma la rete più seguita anche nel preserale con “L’Eredità”, il quiz condotto da Flavio Insinna, che ieri ha segnato 5 milioni e 243 mila spettatori, pari al 25,6 di share. In evidenza su Rai3, in access prime time, “Non ho l’età”, visto da 1 milione 802 mila spettatori, con il 7,1 di share. Nel day time di Rai1 da segnalare gli ascolti in netta crescita per “La vita in diretta” che realizza 1 milione 841 mila spettatori e uno share del 15.3.

L’informazione Rai si conferma leader negli ascolti: il Tg1 delle 20 è stato visto da 5 milioni 575 mila spettatori, pari al 23,4 di share, l’edizione delle 13 del Tg2 ha ottenuto 2 milioni 263 mila spettatori, con il 15.6 di share, mentre quella delle 19 del Tg3 ha totalizzato l’11,3 di share e 2 milioni 73 mila spettatori, saliti a 2 milioni 482 mila con l’11.6 per le edizioni regionali curate dalla TGR. Sono stati, inoltre 1 miliione 183 mila con il 4,4 di share, gli spettatori che hanno apprezzato il primo appuntamento della settimana di Tg2 Post, l’approfondimento in onda dopo l’edizione delle 20.30.

Complessivamente, le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con il 37.8 di share e 9 milioni 769 mila spettatori e l’intera giornata con 3 milioni 845 mila spettatori di media e uno share del 36.9.