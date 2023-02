Papa Francesco ripercorre i suoi 10 anni di pontificato in un’intervista esclusiva su Canale 5

Il Santo Padre, Papa Francesco, sarà protagonista di uno speciale televisivo intitolato “Viaggi del cuore”, in cui l’intervista esclusiva condotta da don Davide Banzato ripercorre i dieci anni di pontificato a partire dall’ultimo giorno di Papa Benedetto XI. Lo speciale andrà in onda su Canale 5 il 18 febbraio alle 8:45, con replica il giorno dopo alla stessa ora.

La puntata sarà caratterizzata da un denso e profondo dialogo tra Papa Francesco e don Davide Banzato, con la partecipazione di ospiti provenienti da tutto il mondo. In particolare, si cercherà di comprendere chi era Bergoglio prima della sua vocazione, come ha vissuto la sua chiamata e quale fosse la sua famiglia. Tra gli ospiti anche il segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede, Mons. Armando Matteo, il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona e l’inviata di “Avvenire”, Lucia Capuzzi.

Il programma, ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production con produzione esecutiva Mediaset a cura di Consuelo Bonifati, ha come autori Davide Banzato (che sarà anche il conduttore), Maria Amata Calò (autrice e curatrice dell’intera puntata) e Martina Polimeni. I registi della puntata sono Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti, mentre il direttore della fotografia è Claudio Falanga.