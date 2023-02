Mare Fuori 3, Chiara Iezzi è la mamma di Giulia Crazy J nella serie tv

Dopo il grande successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con la sorella, la metà del duo Paola & Chiara ha recitato nella popolare serie tv nel ruolo della mamma di una detenuta dell’Istituto di Pena per Minori di Napoli

I fans hanno avvistato sul piccolo schermo Chiara Iezzi, la metà bionda del duo Paola & Chiara che nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha celebrato il ritorno sulle scene con la nuova hit Furore. Sul set di Mare Fuori 3 Chiara ha infatti recitato nel ruolo della mamma di Giulia Crazy J, il nuovo personaggio appassionato di musica trap e coinvolto da amicizie sbagliate interpretato da Clara Soccini, nella scena di un flashback sulle preoccupazioni per la vita della figlia prima del suo ingresso nell’Istituto Penale per Minori di Napoli.

L’AMORE PER LA RECITAZIONE

Da sempre appassionata di recitazione, nel 2011 Chiara ha iniziato gli studi tra seminari internazionali a Los Angeles e a New York e nel 2014 ha debuttato nel mondo del cinema nel film drammatico I corpi estranei con Filippo Timi. Nello stesso anno l’artista ha poi archiviato l’esperienza musicale per prediligere le apparizioni nella web serie Under – the series con Gianmarco Tognazzi e, ancora una volta nel ruolo di una mamma, nella serie di Disney Channel Alex & Co., distribuita anche su scala internazionale. Tra le altre apparizioni, anche quelle nel film Il ragazzo della Giudecca con Giancarlo Giannini e Franco Nero e nella serie tv L’ispettore Coliandro, diretta dai Manetti Bros, nel ruolo di un procuratore anti-mafia. Nel curriculum di Chiara compaiono anche esperienze in diversi videoclip, spettacoli teatrali, un cortometraggio come regista e produttrice e la colonna sonora del film Maledimiele di Marco Pozzi. Ancora non è noto se il personaggio interpretato da Chiara ritornerà anche nella quarta stagione di Mare Fuori, già in scrittura e prevista per il 2024.