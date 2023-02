Giovanni Allevi condivide la sua battaglia con il mieloma multiplo: “Mi chiedo cosa significhi combattere”

Il musicista Giovanni Allevi ha deciso di aggiornare i suoi fan sulla sua condizione di salute, causata dal mieloma multiplo diagnosticato lo scorso giugno.

Nonostante abbia condiviso con loro la sua battaglia, fatta di speranza e dolori, in un recente sfogo sui social ha mostrato il suo sconforto per le fratture ossee che la malattia gli ha lasciato in diverse parti del corpo, rendendolo incerto sul significato della parola “combattere”.

Nonostante i momenti difficili, il musicista non ha mai smesso di ispirarsi alla sua musa, nonostante la malattia gli abbia tolto la possibilità di suonare. La sua ultima creazione musicale, “Love Collection – Special Edition”, è stata pubblicata in occasione di San Valentino e contiene i suoi brani d’amore più famosi.

Nonostante la malattia gli abbia imposto una pausa dalle scene, Allevi ha intrapreso una battaglia per la guarigione. In un post recente, ha espresso la sua fiducia nella scienza moderna, che unisce la cura con i farmaci alla capacità di curare con il sorriso e la fiducia dei pazienti.

Nonostante i suoi momenti di sconforto, Giovanni Allevi continua a lottare con coraggio e determinazione, ispirando i suoi fan con la sua musica e la sua forza d’animo.