Rai 1, torna “Mille e un libro” con la partecipazione di Gianfranco Caliendo

Il cantautore Gianfranco Caliendo apparirà in video nella popolare trasmissione di Gigi Marzullo, “Mille e un Libro”, in onda su Rai Uno nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio, alle ore 1:45. Naturalmente, si parlerà del libro autobiografico “Memorie di un Capellone” (Iacobelli Editore) e della straordinaria carriera di Gianfranco, ex frontman, voce e anima musicale de Il Giardino dei Semplici. Molteplici sono le sue attività musicali “dietro le quinte”, che hanno affiancato la sua figura da palco: compositore per altri interpreti; produttore; arrangiatore; vocal coach. E’ il fondatore dell’Accademia Caliendo, fucina di giovani talenti dal 1998 e punto di riferimento nell’insegnamento del canto moderno a Napoli. Nel 2001, Gianfranco firma il successo sanremese Turuturu, interpretato dalla figlia Giada, che arriverà a vendere nel mondo 1.200.000 copie. Il 6 settembre 2021, è stato inoltre lanciato il suo nuovo singolo/videoclip, realizzato con la Miele Band: “Le Canzoni del Giardino”.