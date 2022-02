Obi-Wan Kenobi, John Williams ha composto il tema musicale della serie di Star Wars

I compositore statunitense John Williams torna con la sua musica al timone dell’universo Star Wars. Comporrà la colonna sonora della serie Obi-Wan Kenobi, fuori a maggio 2022 su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il suo era un nome tra quelli che di certo non potevano mancare nella nuova serie Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dedicata all’universo di Star Wars. Sarà ancora una volta il compositore statunitense John Williams ad occuparsi della colonna sonora di un nuovo prodotto della saga ambientata nello spazio. La serie Obi-Wan Kenobi è in arrivo il 25 maggio sulla piattaforma di streaming.



JOHN WILLIAMS SCRIVE LA COLONNA SONORA DI OBI-WAN KENOBI

Dopo aver firmato con la sua musica, ben nove pellicole dedicate all’universo interstellare di Star Wars, John Williams torna al lavoro per il tema musicale della serie Obi-Wan Kenobi. Nonostante sia poco dedito al piccolo schermo – si ricodano solo le incisioni per Amazing Stories del 1985, di Masterpiece Theatre del 2000 e in Great Performances nel 2009 – Williams ha scelto di dedicarsi ancora una volta a Star Wars, con il contributo della Los Angeles Orchestra. Un passaggio importante e molto gradito non solo alla critica internazionale ma anche dal pubblico di fan della saga cinematografica nella quale Williams ha proprio avuto ruolo centrale con le sue musiche. Basti pensare all’incredibile vittoria agli Oscar del 1977 con Guerre stellari o ancora alle nomination ottenute per i capitoli successivi di L’impero colpisce ancora, Il Ritorno dello Jedi, ma anche Il Risveglio della Forza, Gli ultimi jedi e L’ascesa di Skywalker. Porta la firma di John Williams anche la più recente colonna sonora di Solo: A Star Wars Story (2018) e dell’attrazione Star Wars: Galaxy’s Edge istituita nei parchi tematici Disney nel 2019. Prima dei piani che lo vedranno al lavoro sulla preparazione di una serie di concerti, John Williams ha scelto ora di occuparsi anche delle musiche di The Fabermans, quinto capitolo dell’Indiana Jones di Steven Spielberg.

OBI-WAN KENOBI: SINOSSI DELLA SERIE SU STAR WARS

Con John Williams alla colonna sonora e Ewan McGregor nuovamente scelto per calarsi nei panni di Obi-Wan Kenobi, l’omonima serie arriverà su Disney + il prossimo 25 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dopo i successi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Ecco la sinossi degli episodi diretti da Deborah Chow. Nonostante le anticipazioni sulla trama di Obi-Wan Kenobi siano ancora piuttosto risicate, la serie di certo si focalizzerà sull’esito degli eventi successivi a Star Wars: la vendetta dei Sith (2005), quindi dopo la rovina di Anakin Skywalker che ha scelto di diventare il malvagio signore dei Sith, Darth Vader. La storia analizzerà gli anni di esilio di Obi Wan, il cui obiettivo primario era quello di proteggere – a debita distanza – Luke Skywalker. Il cavaliere Jedi, che ha il compito di vegliare sul figlio di Darth Vader, si rifugia su Tatooine, pianeta designato per nascondere il giovane Luke Skywalker dall’imperatore Palpatine ma soprattutto dal suo ex migliore amico e apprendista Jedi. Circa dieci anni dopo i fatti conosciuti, in un tempo cupo per la galassia e in un luogo inospitale e sotto assedio, riparte la nuova storia.