Bambini star del web a ‘Via delle Storie’

Giorgia Cardinaletti e il ‘quarto d’ora di celebrità’

In ogni parte d’Italia e in ogni angolo del web migliaia di bambini (e le loro famiglie) corrono alla conquista della gloria e del denaro. Come Ameli, la baby youtuber seguita da 4 milioni di follower e Matteo, diventato celebre con una sola frase.



Talent televisivi e social media, ma anche i mai dimenticati concorsi e sfilate, sembrano offrire l’imperdibile occasione per arrivare sull’olimpo, rapidamente e apparentemente senza troppo sforzo.



E così mamme e papà diventano impresari e promotori, in una versione 2022 della “Bellissima” di Visconti con Anna Magnani. Cosa succede nella vita di queste famiglie?

Se ne parlerà nell’approfondimento Via delle Storie in onda lunedì in seconda serata su Rai 1. Ma la ricerca del “quarto d’ora” di celebrità attraversa le generazioni. Con Antonella Clerici, che ha condotto talent di ogni tipo, si entrerà nel mondo di “The Voice senior”, dove ha trionfato il settantenne Annibale. Conduce Giorgia Cardinaletti.