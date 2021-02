Stefano De Martino e Renato Zero ospiti della settima puntata di C’è posta per te 2021

Sabato 20 febbraio va in onda in prima serata su Canale 5 il settimo appuntamento del people show con Maria De Filippi. Come sempre, sono due gli ospiti vip, protagonisti di altrettanti storie emozionanti: stavolta troveremo il conduttore e ballerino Stefano De Martino e il cantautore Renato Zero.

Sabato 20 febbraio torna l’appuntamento con C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi va in onda in prima serata su Canale 5, con la presenza di due ospiti molto amati. Stavolta, i protagonisti di due storie emozionanti saranno il conduttore e ballerino Stefano De Martino e il cantautore Renato Zero, una delle icone della musica italiana.

Stefano De Martino a C’è posta per te 2021

Stefano De Martino torna ancora una volta alle origini, dal momento che è stato lanciato proprio da Maria De Filippi con Amici (partecipò alla nona edizione). Dopo essere stato a lungo uno dei ballerini professionisti del programma e in seguito alla partecipazione agli show Pequeños gigantes e Selfie – Le cose cambiano e al ruolo di inviato a L’isola dei famosi, il 31enne di Torre Annunziata è diventato un conduttore, passando alla Rai. Ha presentato Made in Sud, la Notte della Taranta e la finale del Festival di Castrocaro 2019 con Belen Rodriguez e conduce Stasera tutto è possibile. Curiosità: torna su Canale 5 nel medesimo giorno in cui anche la ex Belen è ospite nella stessa rete, però a Verissimo.

Ospite della puntata di C’è posta per te in onda sabato 20 febbraio è inoltre Renato Zero. Non ha certo bisogno di presentazioni l’artista romano, 70 anni compiuti lo scorso 30 settembre e portati benissimo. Nella sua lunga carriera ha scritto più di cinquecento canzoni e pubblicato 44 album ed è l’unico musicista italiano ad aver avuto un album al numero 1 della classifica in sei decenni diversi. Erede del glam rock internazionale, ha abbattuto molti tabu nella bigotta società italiana degli anni 60-70, proponendo un’iconografia libera, eccentrica, trasgressiva, e scritto alcune delle più belle pagine della storia musicale italiana con brani come Triangolo, I migliori anni della nostra vita, Mi vendo e Il carrozzone.















