Sanremo, polemica su Colapesce e Dimartino. Udc: “Video va rimosso”

Il filmato del duo siciliano in gara al Festival di Amadeus sta facendo molto discutere. Il senatore Saccone è intervenuto in modo duro. Cosa è successo

Sarà un esordio al Festival di Sanremo 2021 per la coppia Colapesce e Dimartino con il brano Musica Leggerissima. Un singolo in cui è chiaro il punto di incontro tra attività autoriale e la musica leggera della canzone pop. Negli ultimi anni hanno firmato numerosi singoli di successo per Emma Marrone, Marracash e Malika Ayane. I due autori siciliani hanno promosso la loro partecipazione in gara alla kermesse musicale con un video sui social.

Un cortometraggio in cui si vede un incontro nascosto dei due che condividono la tensione che precede le serate del Festival e in cui svelano: “Non arriviamo ultimi, e comunque Vasco è arrivato ultimo e fa gli stadi. Arriviamo quinti, lo so. Roba di UDC, massoneria, Cavalieri di Malta. Premio della critica? Aiello. Ultimo classificato? Renga”

L’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro è intervenuta sul video-spoiler su Sanremo di Colapesce e Dimartino, sostenendo che i loro avvocati sarebbero già al lavoro: “Siamo stati offesi in maniera gratuita, una mancanza di rispetto inconcepibile”

Antonio Saccone, senatore tra gli esponenti di spicco dell’Udc, ha sostenuto che il partito è composto da persone serie, che hanno una storia di grande spessore e tali allusioni non sono tollerabili: “Quel video va rimosso da tutte le piattaforme”. Il senatore ha manifestato il proprio fastidio per il fatto che l’Unione di Centro venga considerato un partito ‘sporco’, dal momento che nessun esponente ha problemi id rappresentanza.

Forse il duo, scelti da Amadeus per la settantunesima edizione, si sono ispirati agli spot di Fiorello sul Festival di Sanremo, con il comico che prende in giro personaggi politici come Matteo Renzi. Il presentatore che affiancherà Amadeus tutte e cinque le serate ha presentato i motivi per cui non va guardato Sanremo 2021.

Una ironia al contrario che prende in giro membri del Festival e Renzi, nei panni di colui che ha dato vita all’ultima crisi di Governo. Come è noto, infatti, il politico ha ritirato i propri Ministri dal secondo Governo Conte e ha portato Mattarella a dare l’incarico a Mario Draghi.

Il filmato di Colapesce e Dimartino sta creando non pochi polemiche. Queste potrebbero compromettere la partecipazione in gara? Davvero un video divertente tra riferimenti ai poteri occulti e al cinema di Tarantino potrebbe portare a delle conseguenze gravi?

Attendiamo l'evolversi della situazione. Restando in tema Festival, oltre al fatto che è scoppiato il primo caso Covid-19 tra i cantanti, Maria De Filippi si è detta contraria all'assenza del pubblico al Teatro Ariston per via dell'emergenza.

















