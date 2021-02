Il figlio di Vasco Rossi, Lorenzo, racconta il primo incontro col padre quando aveva già 14 anni

Il 34enne è uno dei tre figli del rocker, genitore pure di Davide e Luca. Sua madre è Maria Gabriella Sturani, quella Gabri a cui il Blasco dedicò una canzone

Lorenzo, il figlio di Vasco Rossi, racconta il suo primo incontro con il padre, quando aveva già 14 anni. Il 34enne, speaker radiofonico, è uno dei tre figli del rocker 69enne, sua madre è Maria Gabriella Sturani, quella Gabri a cui il Blasco dedicò una canzone. E’ nato nel 1986. Nello stesso anno il cantautore ha avuto dalla compagna Stefania Fuccillo Davide. L’artista è anche papà di Luca avuto nel 1991 dalla sua compagna storica, Laura Schmidt, con lui dal 1987, diventata sua moglie nel 2012. E’ l’unico che vive con lui.

Lorenzo è stato riconosciuto da Vasco nel 2003. Negli anni dell’adolescenza si è sentito molto solo, la radio era la sua unica compagnia, ha sempre sognato di lavorarci. “Da piccolo, quando abitavo in provincia di Ferrara, ero in un momento traumatico, senza amici, senza famiglia, mio padre non era ancora nella mia vita, mia madre aveva i suoi problemi. Ascoltare la radio giorno e notte era la mia compagnia”, rivela a Leggo.

Lorenzo ha iniziato a Punto Radio, fondata a Zocca proprio da Vasco Rossi, ma è stata solo una coincidenza, ora conduce un programma a Radio 1909 di Bologna. Non ha mai sognato di cantare o fare musica. Non è mai stato arrabbiato con il padre: “Mai stata rabbia. C’era solo la volontà, a 14 anni, di volerlo conoscere, anzi c’era molta gioia”. Del loro primo incontro confessa: “E’ stato emozionante, non ricordo cosa ci siamo detti, ma è stato molto bello”.

Il figlio di Blasco ha avuto periodi complicati e dolorosi: “Alcuni anni fa, prima di conoscere mia moglie, perché non avevo un lavoro, una famiglia e mi chiedevo che senso avesse proseguire la mia vita. Finché non è accaduta la magia”. Ora è l’immagine della serenità, si è ‘risolto’: “Da qualche anno a questa parte corrisponde molto, da quando ho trovato la mia compagna ed è nata mia figlia. Ho capito il significato della vita. Dare agli altri. Da piccolo non ho mai avuto una famiglia e non sapevo neanche come costruirmela e fino a quel momento non sapevo neanche se ce l’avrei fatta”. Oggi è “un papà, un marito che vuole dare tutto quello che non ha ricevuto da piccolo, presenza, amore e tanta continuità”. E con Vasco ha un ottimo rapporto.