Courteney Cox, la Monica di Friends suona il piano: tutti impazziscono, David Beckham in primis

Courteney Cox, l’attrice diventata famosa in tutto il mondo con Friends conquista i fan grazie ai suoi notevoli progressi al pianoforte. In un video pubblicato su Instagram, infatti, l’attrice che interpretava Monica si esibisce con un brano che fa ancora palpitare il cuore dei fan.

Il brano, ovviamente, è I’ll be there for you, la sigla di Friends eseguita dalla band The Rembrandts. Accompagnata alla chitarra, Courteney Cox si diletta al pianoforte, dimostrando di avere anche un certo talento musicale. «Come sto andando?», chiede l’attrice. Tutti i fan impazziscono, a cominciare dall’amico David Beckham.

